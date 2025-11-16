Visite accès libre de la serre. Maison du Jardinage et du Compostage PARIS

Cette serre a pour vocation d’accueillir tout au long de l’année, le public inscrit en atelier pour y apprendre notamment différents modes de multiplication, bouturage, marcottage, greffage et semis…

Elle permet également d’y cultiver des plantes d’intérieur, comme l’Alluaudia ou l’orchidée épiphyte !

La serre ouvre ses portes, avec un accueil pour vous apporter des conseils en jardinage et répondre à toutes vos questions à ce sujet. Découvrez la collection des plantes de la serre de la Maison du Jardinage et du compostage.

Le dimanche 16 novembre 2025

de 14h00 à 16h30

gratuit

en libre (sans inscription)

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-16T15:00:00+01:00

fin : 2025-11-16T17:30:00+01:00

Date(s) : 2025-11-16T14:00:00+02:00_2025-11-16T16:30:00+02:00

Maison du Jardinage et du Compostage 41, rue Paul-Belmondo – Parc de Bercy 75012 PARIS

https://www.paris.fr/lieux/maison-du-jardinage-et-du-compostage-1788 +33153461919 main.verte@paris.fr https://m.facebook.com/parisnature https://m.facebook.com/parisnature https://twitter.com/parisnature