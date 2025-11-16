Visite accès libre de la serre. Maison du Jardinage et du Compostage PARIS
Visite accès libre de la serre. Maison du Jardinage et du Compostage PARIS dimanche 16 novembre 2025.
Cette serre a pour vocation d’accueillir tout au long de l’année, le public inscrit en atelier pour y apprendre notamment différents modes de multiplication, bouturage, marcottage, greffage et semis…
Elle permet également d’y cultiver des plantes d’intérieur, comme l’Alluaudia ou l’orchidée épiphyte !
La serre ouvre ses portes, avec un accueil pour vous apporter des conseils en jardinage et répondre à toutes vos questions à ce sujet. Découvrez la collection des plantes de la serre de la Maison du Jardinage et du compostage.
Le dimanche 16 novembre 2025
de 14h00 à 16h30
gratuit
en libre (sans inscription)
Public enfants, jeunes et adultes.
Date(s) : 2025-11-16T14:00:00+02:00_2025-11-16T16:30:00+02:00
Maison du Jardinage et du Compostage 41, rue Paul-Belmondo – Parc de Bercy 75012 PARIS
https://www.paris.fr/lieux/maison-du-jardinage-et-du-compostage-1788 +33153461919 main.verte@paris.fr https://m.facebook.com/parisnature https://m.facebook.com/parisnature https://twitter.com/parisnature