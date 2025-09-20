Visite accompagnée de La Baronnie La Baronnie Hôtel & Spa**** Saint-Martin-de-Ré

Nombre de places limitées. Réservation obligatoire. Gratuit.

Début : 2025-09-20T15:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Les propriétaires vous invitent à découvrir les secrets de cette demeure d’exception à travers deux visites commentées, le samedi 21 septembre à 15h30 et à 17h00 (sur réservation).

Après un accueil au 21 rue Baron de Chantal, la visite vous conduira dans la cour intérieure pour une présentation de l’histoire de La Baronnie, avant de traverser le bar et de déambuler dans les jardins, offrant une vue imprenable sur la façade principale. L’ensemble du bâtiment, comme ses intérieurs, a été entièrement restauré avec passion.

Et pour prolonger l’expérience, les visiteurs qui le souhaitent pourront profiter d’un moment de détente dans le jardin autour d’un verre : à cette occasion, le Bar 1721 sera ouvert à la consommation*.

Un rendez-vous incontournable pour les curieux, les passionnés d’histoire, ou tout simplement les amoureux des belles demeures…

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

La Baronnie Hôtel & Spa**** 21 Rue Baron de Chantal, 17410 Saint-Martin-de-Ré Saint-Martin-de-Ré 17410 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Édifiée entre 1711 et 1721, La Baronnie est bien plus qu’une magnifique demeure : c’est un joyau patrimonial imprégné d’histoire et de charme, qui a notamment appartenu à la célèbre Madame de Tencin. Nichée au cœur de Saint-Martin-de-Ré, à deux pas du port, cette propriété inscrite à l’Inventaire des Monuments Historiques ouvre exceptionnellement ses portes à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine.

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Il est recommandé de stationner sur l’un des parkings à proximité et d’accéder ensuite à pied au 21 rue Baron de Chantal où vous serez accueilli pour le début de la visite.

