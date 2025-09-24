Visite accompagnée de l’Abri du Poisson Les Eyzies

Visite accompagnée de l’Abri du Poisson Les Eyzies mercredi 24 septembre 2025.

Visite accompagnée de l’Abri du Poisson

Abri du Poisson Les Eyzies Dordogne

Accompagnés d’un médiateur, découvrez l’histoire de ce saumon majestueusement sculpté au plafond de l’abri et daté d’environ 25 000 ans ! Véhicule indispensable site situé à environ 3 km de la billetterie.

A partir de 7 ans. Durée 1h30 déplacement inclus.

Réservation en ligne obligatoire

Véhicule indispensable site situé à environ 3 km de la billetterie.

Prévoir une tenue adaptée aux conditions météorologiques.

Accès au site parking du Grand Roc situé à environ 300 mètres de l’Abri, dont 150 mètres environ de sentier forestier pentu et étroit. Il est indispensable d’être correctement chaussé. Selon le nombre de voitures, stationnement possible en contrebas du sentier d’accès menant à l’abri. .

Abri du Poisson Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

English : Visite accompagnée de l’Abri du Poisson

Accompanied by a mediator, discover the history of this salmon majestically sculpted on the ceiling of the shelter and dated about 25 000 years! Vehicle required: site located about 3 km from the ticket office.

German : Visite accompagnée de l’Abri du Poisson

Entdecken Sie in Begleitung eines Vermittlers die Geschichte dieses Lachses, der majestätisch an der Decke des Abris geschnitzt ist und auf ein Alter von etwa 25.000 Jahren datiert wird! Fahrzeug erforderlich: Der Ort befindet sich etwa 3 km vom Kartenverkauf entfernt.

Italiano :

Accompagnati da un mediatore, scoprite la storia di questo salmone maestosamente scolpito sul soffitto del rifugio, risalente a circa 25.000 anni fa! Veicolo necessario: sito situato a circa 3 km dalla biglietteria.

Espanol : Visite accompagnée de l’Abri du Poisson

Acompañado por un mediador, descubra la historia de este salmón majestuosamente esculpido en el techo del refugio, ¡que data de hace unos 25.000 años! Vehículo necesario: lugar situado a unos 3 km de la taquilla.

