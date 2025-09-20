Visite accompagnée de l’exposition Invisibles Frac Bretagne Rennes

Visite accompagnée de l’exposition Invisibles Frac Bretagne Rennes samedi 20 septembre 2025.

Visite accompagnée de l’exposition Invisibles Frac Bretagne Rennes 20 et 21 septembre Ille-et-Vilaine

Venez suivre les courtes visites thématiques des expositions en cours.

Peter Brady, l’homme invisible, incarne une figure ambivalente : victime d’une expérience scientifique, il découvre dans sa condition d’invisibilité une nouvelle manière d’agir et d’exister en marge, en échappant aux regards dominants.

À partir de cette figure fictionnelle, l’exposition puise dans les collections du Frac Bretagne pour interroger les formes contemporaines d’invisibilisation — sociales, raciales, politiques ou encore écologiques — et les stratégies qui permettent d’exister autrement, dans les interstices du visible.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-21T18:30:00.000+02:00

Frac Bretagne 19 Avenue André Mussat, Rennes, France Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine