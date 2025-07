Visite accompagnée de Lisieux RDV Office de tourisme de Lisieux Lisieux

Visite accompagnée de Lisieux RDV Office de tourisme de Lisieux Lisieux jeudi 17 juillet 2025.

Visite accompagnée de Lisieux

RDV Office de tourisme de Lisieux 11 rue d’Alençon Lisieux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-17 10:30:00

fin : 2025-07-24 12:00:00

Date(s) :

2025-07-17 2025-07-24 2025-08-07 2025-08-14

Une visite qui vous emmènera dans les rues de la ville à la découverte de son histoire et de son patrimoine la cité gallo-romaine, le palais épiscopal et son jardin, la cathédrale, les maisons canoniales et les hôtels particuliers.

Il est indispensable d’arriver au moins 15-20 minutes avant à l’office de tourisme pour le règlement.

Une visite qui vous emmènera dans les rues de la ville à la découverte de son histoire et de son patrimoine la cité gallo-romaine, le palais épiscopal et son jardin, la cathédrale, les maisons canoniales et les hôtels particuliers.

Il est indispensable d’arriver au moins 15-20 minutes avant à l’office de tourisme pour le règlement. .

RDV Office de tourisme de Lisieux 11 rue d’Alençon Lisieux 14100 Calvados Normandie +33 2 31 48 18 10 tourisme@lisieux-normandie.fr

English : Visite accompagnée de Lisieux

A tour that takes you through the streets of the town to discover its history and heritage: the Gallo-Roman city, the episcopal palace and its garden, the cathedral, the canons’ houses and private mansions.

It is essential to arrive at least 15-20 minutes beforehand at the tourist office for payment.

German : Visite accompagnée de Lisieux

Eine Führung, die Sie durch die Straßen der Stadt führt, um ihre Geschichte und ihr Kulturerbe zu entdecken: die gallo-römische Stadt, den Bischofspalast und seinen Garten, die Kathedrale, die Kanonikerhäuser und die Stadthäuser (hôtels particuliers).

Es ist unerlässlich, mindestens 15-20 Minuten vorher im Tourismusbüro einzutreffen, um die Bezahlung zu erledigen.

Italiano :

Questo tour vi condurrà per le vie della città alla scoperta della sua storia e del suo patrimonio: la città gallo-romana, il palazzo episcopale e il suo giardino, la cattedrale, le case dei canonici e i palazzi privati.

È indispensabile arrivare almeno 15-20 minuti prima all’ufficio turistico per pagare.

Espanol :

Este recorrido le llevará por las calles de la ciudad para descubrir su historia y su patrimonio: la ciudad galo-romana, el palacio episcopal y su jardín, la catedral, las casas de los canónigos y las mansiones privadas.

Es imprescindible presentarse al menos 15-20 minutos antes en la oficina de turismo para pagar.

L’événement Visite accompagnée de Lisieux Lisieux a été mis à jour le 2025-07-11 par OT CA de Lisieux Normandie