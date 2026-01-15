Visite accompagnée derrière l’objectif de Doisneau et d’Izis Arès

Visite accompagnée derrière l’objectif de Doisneau et d’Izis

Salle des expositions Arès Gironde

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

2026-02-07

Doisneau et Izis sont des photographes humanistes qui ont capturé Paris avec tendresse et poésie. Doisneau célèbre pour ses scènes de vie quotidienne joyeuses, Izis pour ses images poétiques et mélancoliques. Ensemble, ils montrent un Paris chaleureux, plein d’humanité. Alors, ouvrons grand nos yeux !

Tout public Gratuit.

Jauge de 30 personnes.

Inscription obligatoire.

Renseignements au 06 18 27 24 98 ou à micro-folie@ville-ares.fr

Lieu 13/15 avenue de Bordeaux. .

Salle des expositions Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 27 24 98 micro-folie@ville-ares.fr

