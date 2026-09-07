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Visite accompagnée des étangs Maron de Brénod, Mairie de Brénod, Brénod

dimanche 20 septembre 2026 · Mairie de Brénod · Brénod

Visite accompagnée des étangs Maron de Brénod, Mairie de Brénod, Brénod

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Mairie de Brénod
Adresse
125 Rue Principale 01110 Brénod
Ville
01110 Brénod
Département
Ain
Tarif
Places limitées. Inscription à l'exposition à la mairie de Brénod le dimanche à partir de 10h

Visite accompagnée des étangs Maron de Brénod Dimanche 20 septembre, 14h45 Mairie de Brénod Ain

Places limitées. Inscription à l’exposition à la mairie de Brénod le dimanche à partir de 10h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:45:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:45:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Visite des étangs Marron le dimanche à 14h45 (RDV à la mairie de Brénod). Une tenue adaptée aux conditions météorologiques du jour,  de bonnes chaussures  sont recommandées.

Mairie de Brénod 125 Rue Principale 01110 Brénod Brénod 01110 Ain Auvergne-Rhône-Alpes
Visite des étangs Marron le dimanche à 14h45 (RDV à la mairie de Brénod). Une tenue adaptée aux conditions météorologiques du jour,  de bonnes chaussures  sont recommandées.

©le dreffia

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