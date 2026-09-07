Visite accompagnée des étangs Maron de Brénod, Mairie de Brénod, Brénod
dimanche 20 septembre 2026 · Mairie de Brénod · Brénod
Informations pratiques
Visite accompagnée des étangs Maron de Brénod Dimanche 20 septembre, 14h45 Mairie de Brénod Ain
Places limitées. Inscription à l’exposition à la mairie de Brénod le dimanche à partir de 10h
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:45:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:45:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Visite des étangs Marron le dimanche à 14h45 (RDV à la mairie de Brénod). Une tenue adaptée aux conditions météorologiques du jour, de bonnes chaussures sont recommandées.
Mairie de Brénod 125 Rue Principale 01110 Brénod Brénod 01110 Ain Auvergne-Rhône-Alpes
Visite des étangs Marron le dimanche à 14h45 (RDV à la mairie de Brénod). Une tenue adaptée aux conditions météorologiques du jour, de bonnes chaussures sont recommandées.
©le dreffia
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