Visite accompagnée des étangs Maron de Brénod, Mairie de Brénod, Brénod

Informations pratiques

Visite accompagnée des étangs Maron de Brénod Dimanche 20 septembre, 14h45 Mairie de Brénod Ain

Places limitées. Inscription à l’exposition à la mairie de Brénod le dimanche à partir de 10h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:45:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:45:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Visite des étangs Marron le dimanche à 14h45 (RDV à la mairie de Brénod). Une tenue adaptée aux conditions météorologiques du jour, de bonnes chaussures sont recommandées.

Mairie de Brénod 125 Rue Principale 01110 Brénod Brénod 01110 Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Visite des étangs Marron le dimanche à 14h45 (RDV à la mairie de Brénod). Une tenue adaptée aux conditions météorologiques du jour, de bonnes chaussures sont recommandées.

©le dreffia