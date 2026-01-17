Visite accompagnée du Château à motte

Parc André Delibes, Avenue du Parc Verrières-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 15:15:00

fin : 2026-04-21 16:30:00

Date(s) :

2026-04-14 2026-04-15 2026-04-16 2026-04-17 2026-04-18 2026-04-19 2026-04-21 2026-04-22 2026-04-23 2026-04-24

Nos guides vous emmènent à la découverte de la vie quotidienne dans les châteaux motte pour une plongée dans le Moyen-âge ! .

Parc André Delibes, Avenue du Parc Verrières-en-Anjou 49480 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 05 89 31 chateau@verrieres-anjou.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Visite accompagnée du Château à motte Verrières-en-Anjou a été mis à jour le 2026-01-17 par Destination Angers