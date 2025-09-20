Visite accompagnée du château de Caylus et exposition photo « Un château au cœur du village » (1900-1920) Château de Caylus Caylus

Entrée gratuite. Visites guidées à 14h, 15h et 16h les samedi 20 et dimanche 21 septembre. Durée environ 1h.

Partez pour une visite accompagnée d’une partie du château de Caylus, lieu emblématique chargé d’histoire. En fonction de la météo, vous aurez également la possibilité de monter jusqu’au sommet du donjon, pour profiter d’un panorama exceptionnel sur le village et ses environs.

En parallèle, découvrez une exposition photographique retraçant la vie du village de Caylus entre 1900 et 1920. Un véritable voyage dans le temps à travers des clichés rares et évocateurs.

Château de Caylus Rue du château, 82160 Caylus Caylus 82160 Tarn-et-Garonne Occitanie Le château de Caylus est un ensemble architectural composé des restes d’un château fort du XIIe siècle, le vieux donjon, ainsi que d’un château de style néogothique du XIXe siècle. Implanté au cœur du village médiéval, il s’inscrit dans l’histoire de Caylus et de ses habitants.

Bar et restaurant à proximité immédiate pourront vous accueillir.

