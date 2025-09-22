Visite accompagnée du Gisement de la Ferrassie Savignac-de-Miremont

Gisement de la Ferrassie Savignac-de-Miremont Dordogne

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-09-22

fin : 2025-09-22

2025-09-22

Un médiateur vous fera découvrir tous les secrets du Gisement de la Ferrassie ! A partir de 10 ans. Durée 1h30 déplacement inclus.

Découvrez en famille un site de référence pour la connaissance de l’Homme de Néandertal et de ses pratiques funéraires en Europe. Un médiateur vous fera découvrir tous les secrets du

Gisement de la Ferrassie ! La concentration exceptionnelle de sépultures sur le site de la Ferrassie atteste de préoccupations symboliques depuis près de 91 000 ans !

A partir de 10 ans. Durée 1h30 déplacement inclus.

Réservation en ligne obligatoire.

Conditions d’accès

Véhicule indispensable gisement situé sur la commune de Savignac-de-Miremont à environ 13 km de la billetterie.

Site de plein-air. Prévoir une tenue adaptée aux conditions météorologiques et des chaussures fermées. .

Gisement de la Ferrassie Savignac-de-Miremont 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 86 00

English : Visite accompagnée du Gisement de la Ferrassie

A mediator will make you discover all the secrets of the Gisement de la Ferrassie! From 10 years old. Duration: 1h30 including transportation.

German : Visite accompagnée du Gisement de la Ferrassie

Ein Vermittler wird Sie in alle Geheimnisse der Gisement de la Ferrassie einweihen! Ab 10 Jahren. Dauer 1,5 Stunden inklusive Fahrt.

Italiano :

Un mediatore vi aiuterà a scoprire tutti i segreti del Gisement de la Ferrassie! A partire da 10 anni. Durata: 1h30 incluso il trasporto.

Espanol : Visite accompagnée du Gisement de la Ferrassie

¡Un mediador te ayudará a descubrir todos los secretos del Gisement de la Ferrassie! A partir de 10 años. Duración: 1h30 incluyendo el transporte.

