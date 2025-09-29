Visite accompagnée du Gisement du Moustier Peyzac-le-Moustier

Le Gisement du Moustier vous ouvre ses portes ! Occupé en grande partie par les hommes de Néandertal, ce site, a mis au jour au début du 20ème siècle deux sépultures exceptionnelles. A partir de 10 ans.

A partir de 10 ans. Durée 1h30. Déplacement inclus.

Réservation en ligne obligatoire.

Conditions d’accès

Véhicule indispensable gisement situé sur la commune du Moustier à environ 10 km de la billetterie.

Accès au site stationnement en contrebas du gisement. Pente avec gravillons > 8 %.

Site de plein-air. Prévoir une tenue adaptée aux conditions météorologiques et des chaussures fermées.

En raison de la nature des vestiges découverts sur le gisement du Moustier, le sujet de la mortalité d’enfants, de nouveau-nés et de fœtus sera abordé, notamment par l’utilisation de visuels (sépultures, squelettes). .

Gisement du Moustier Peyzac-le-Moustier 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 86 00

English : Visite accompagnée du Gisement du Moustier

The Gisement du Moustier opens its doors to you! Occupied for the most part by Neanderthals, this site, at the beginning of the 20th century, uncovered two exceptional burials. From 10 years old.

German : Visite accompagnée du Gisement du Moustier

Die Fundstätte von Le Moustier öffnet ihre Türen für Sie! Diese Stätte, die größtenteils von Neandertalern bewohnt war, hat Anfang des 20. Jahrhunderts zwei außergewöhnliche Gräber ans Licht gebracht. Ab 10 Jahren.

Italiano :

Il Gisement du Moustier vi apre le sue porte! Occupato per la maggior parte da Neanderthal, questo sito ha portato alla luce due sepolture eccezionali all’inizio del XX secolo. A partire da 10 anni.

Espanol : Visite accompagnée du Gisement du Moustier

¡El Gisement du Moustier le abre sus puertas! Ocupado en su mayor parte por neandertales, este yacimiento sacó a la luz dos enterramientos excepcionales a principios del siglo XX. A partir de 10 años.

