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Visite accompagnée du jardin du Revers Notre-Dame-de-Cenilly

Visite accompagnée du jardin du Revers Notre-Dame-de-Cenilly

Visite accompagnée du jardin du Revers Notre-Dame-de-Cenilly dimanche 21 juin 2026.

Adresse : Lieu-dit Le Mesnil Rabe de Haut

Ville : 50210 Notre-Dame-de-Cenilly

Département : Manche

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Notre-Dame-de-Cenilly

Visite accompagnée du jardin du Revers

Lieu-dit Le Mesnil Rabe de Haut Notre-Dame-de-Cenilly Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 14:00:00
fin : 2026-06-21 19:00:00

Date(s) :
2026-06-21

Visite guidée du jardin du Revers, un jardin d’artiste plein de surprises ! 2 500 m². Réservation conseillée.   .

Lieu-dit Le Mesnil Rabe de Haut Notre-Dame-de-Cenilly 50210 Manche Normandie +33 6 63 55 30 18  contact@jardindurevers.fr

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English : Visite accompagnée du jardin du Revers

L’événement Visite accompagnée du jardin du Revers Notre-Dame-de-Cenilly a été mis à jour le 2026-04-16 par Coutances Tourisme

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