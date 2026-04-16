Visite accompagnée du jardin du Revers Notre-Dame-de-Cenilly
Visite accompagnée du jardin du Revers Notre-Dame-de-Cenilly samedi 12 septembre 2026.
Notre-Dame-de-Cenilly
Visite accompagnée du jardin du Revers
Lieu-dit Le Mesnil Rabe de Haut Notre-Dame-de-Cenilly Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 14:00:00
fin : 2026-09-12 19:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Visite guidée du jardin du Revers, un jardin d’artiste plein de surprises ! 2 500 m². Réservation conseillée. .
Lieu-dit Le Mesnil Rabe de Haut Notre-Dame-de-Cenilly 50210 Manche Normandie +33 6 63 55 30 18 contact@jardindurevers.fr
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English : Visite accompagnée du jardin du Revers
L’événement Visite accompagnée du jardin du Revers Notre-Dame-de-Cenilly a été mis à jour le 2026-04-16 par Coutances Tourisme
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