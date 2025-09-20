Visite accompagnée du Parc de l’Abbaye de Liessies Liessies

Visite accompagnée du Parc de l’Abbaye de Liessies

10, rue de l’Abbaye Liessies Nord

Début : 2025-09-20 09:00:00

fin : 2025-09-20 11:00:00

2025-09-20

Visite du Parc de l’Abbaye

10, rue de l’Abbaye Liessies 59740 Nord Hauts-de-France contact@hautsdefrancetourisme.com

English :

Visit the Parc de l’Abbaye

German :

Besuch des Abteiparks

Italiano :

Visita al Parc de l’Abbaye

Espanol :

Visita al Parque de la Abadía

