Visite accompagnée du « Potager en carrés à la Française » Le Potager en carrés à la Française Chinon

Visite accompagnée du « Potager en carrés à la Française » Le Potager en carrés à la Française Chinon samedi 20 septembre 2025.

Visite accompagnée du « Potager en carrés à la Française » 20 et 21 septembre Le Potager en carrés à la Française Indre-et-Loire

Horaires d’ouverture : de 10h30 à 12h00 et de 15h00 à 18h00.

Départs des visites accompagnées : 11h, 15h, 16h, 17h.

Participation : 8€/adulte, 4€/enfant, 20€/famille (2 adultes + 2 enfants)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Le « Potager en carrés à la Française » est une méthode de culture unique au Monde, créée par l’écrivain-jardinier Anne-Marie Nageleisen, qui permet l’autonomie légumière sur 12 m2 de surface cultivée pour deux personnes.

La visite du jardin à Chinon, accompagnée par Anne-Marie Nageleisen, permet de comprendre le caractère révolutionnaire de cette manière de cultiver et ses dimensions agro-écologiques, dans le respect des sols et de toute la biodiversité.

Dans ce lieu l’École du Jardinage en Carrés – Centre d’agro-écologie propose des formations à l’autonomie légumière grâce à la méthode du « Potager en carrés à la Française » et à l’autonomie alimentaire : apiculture Warré, plantes médicinales, pains au levain, fromages, beurre, conserves et lactofermentation, etc.

Le Potager en carrés à la Française 34 rue des Écoins 37500 Chinon Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 0618400759 https://www.potagerencarres.info Le « Potager en carrés à la Française » est une méthode de culture unique au Monde, créée par l’écrivain-jardinier Anne-Marie Nageleisen, qui permet l’autonomie légumière sur 12 m² de surface cultivée pour deux personnes.

La visite du jardin à Chinon, accompagnée par Anne-Marie Nageleisen, permet de comprendre le caractère révolutionnaire de cette manière de cultiver et ses dimensions agro-écologiques, dans le respect des sols et de toute la biodiversité.

Dans ce lieu l’École du Jardinage en Carrés – Centre d’agro-écologie propose des formations à l’autonomie légumière grâce à la méthode du « Potager en carrés à la Française » et à l’autonomie alimentaire : apiculture Warré, plantes médicinales, pains au levain, fromages, beurre, conserves et lactofermentation, etc.

Le « Potager en carrés à la Française » est une méthode de culture unique au Monde, créée par l’écrivain-jardinier Anne-Marie Nageleisen, qui permet l’autonomie légumière sur 12 m2 de surface pour à…

Anne-Marie Nageleisen