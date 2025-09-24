Visite accompagnée Gisement La Micoque Les Eyzies

Visite accompagnée Gisement La Micoque Les Eyzies mercredi 24 septembre 2025.

Visite accompagnée Gisement La Micoque

Grotte de Font de Gaume Les Eyzies Dordogne

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-24

fin : 2025-09-24

Date(s) :

2025-09-24

Découvrez le gisement de la Micoque. Réservation en ligne obligatoire. RDV à la grotte de Font de Gaume pour validation des billets 30mn avant.

Découvert en 1895, le Gisement de La Micoque est fondamental pour la compréhension du Paléolithique moyen ancien. Ce site fut très tôt l’objet de nombreuses fouilles et a mis en évidence les premières traces de l’homme dans la région. Son importante stratigraphie, haute d’une dizaine de mètres, couvre environ 250 000 ans de fréquentation humaine. A partir de 10 ans

Réservation en ligne obligatoire.

Informations complémentaires

Site de plein-air. Prévoir une tenue adaptée aux conditions météorologiques et des chaussures fermées.

Se présenter à l’heure de votre visite à la billetterie de la grotte de Font de Gaume (Les Eyzies) pour validation des billets

Véhicule indispensable gisement situé sur la commune des Eyzies à environ 5 km de la billetterie.

Site non accessible aux personnes en situation de handicap .

Grotte de Font de Gaume Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 86 00

English : Visite accompagnée Gisement La Micoque

Discover the Micoque deposit. Online booking required. Meet at the Font de Gaume cave to validate tickets 30 minutes beforehand.

German : Visite accompagnée Gisement La Micoque

Entdecken Sie die Fundstelle der Micoque. Online-Reservierung erforderlich. Treffpunkt an der Höhle Font de Gaume, um die Tickets 30 Minuten vorher zu validieren.

Italiano :

Scoprite il deposito micoico. È richiesta la prenotazione online. Appuntamento alla grotta della Font de Gaume per la convalida dei biglietti 30 minuti prima.

Espanol : Visite accompagnée Gisement La Micoque

Descubra el yacimiento del Micoque. Se requiere reserva en línea. Cita en la cueva de la Font de Gaume para validar las entradas 30 minutos antes.

L’événement Visite accompagnée Gisement La Micoque Les Eyzies a été mis à jour le 2025-09-17 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère