Visite accompagnée Itinéraire préraphaélites réel et légende Arès
Visite accompagnée Itinéraire préraphaélites réel et légende Arès mercredi 3 juin 2026.
Arès
Visite accompagnée Itinéraire préraphaélites réel et légende
Salle des expositions Arès Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 10:00:00
fin : 2026-06-03 11:00:00
Date(s) :
2026-06-03
Plongez dans l’univers préraphaélite de John William Waterhouse (1849-1917), maître des mythologies et légendes arthuriennes où réel et imaginaire s’entremêlent. À travers La Dame de Shalott ou Ulysse et les Sirènes, admirez ses héroïnes aux regards envoûtant, drapées de transparences fluides. Ses voyages réels en Italie ont nourri des visions oniriques hantées par sirène et enchanteurs.
Tout public Gratuit.
Inscription obligatoire.
Jauge de 30 personnes.
Inscription obligatoire. .
Salle des expositions Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 27 24 98 micro-folie@ville-ares.fr
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English : Visite accompagnée Itinéraire préraphaélites réel et légende
L’événement Visite accompagnée Itinéraire préraphaélites réel et légende Arès a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme d’Arès
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