Arès

Visite accompagnée Itinéraire préraphaélites réel et légende

Salle des expositions Arès Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 10:00:00

fin : 2026-06-03 11:00:00

Date(s) :

2026-06-03

Plongez dans l’univers préraphaélite de John William Waterhouse (1849-1917), maître des mythologies et légendes arthuriennes où réel et imaginaire s’entremêlent. À travers La Dame de Shalott ou Ulysse et les Sirènes, admirez ses héroïnes aux regards envoûtant, drapées de transparences fluides. Ses voyages réels en Italie ont nourri des visions oniriques hantées par sirène et enchanteurs.

Tout public Gratuit.

Inscription obligatoire.

Jauge de 30 personnes.

Inscription obligatoire. .

Salle des expositions Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 27 24 98 micro-folie@ville-ares.fr

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English : Visite accompagnée Itinéraire préraphaélites réel et légende

L’événement Visite accompagnée Itinéraire préraphaélites réel et légende Arès a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme d’Arès