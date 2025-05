Visite Accompagnée L’île des enfants – Abbaye de Daoulas Daoulas, 6 juin 2025 14:30, Daoulas.

Finistère

Visite Accompagnée L’île des enfants Abbaye de Daoulas 21 rue de l’église Daoulas Finistère

Début : 2025-06-06 14:30:00

fin : 2025-11-30 16:00:00

2025-06-06

Partez en voyage sur une île imaginaire ! En famille, créez votre île idéale avec des tampons choisissez transports, animaux, plantes… Laissez libre cours à votre imagination et à votre créativité.

Une activité ludique et artistique qui vous plongera dans l’ambiance ensoleillée et rythmée des îles.

Les vendredis des vacances scolaires.

Durée: 1h30

Réservation conseillée.

Pour les familles et les enfants de 3 à 5 ans. .

