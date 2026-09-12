Visite accompagnée L’influence du tarot chez Maël Nozahic Chapelle des Ursulines Quimperlé
dimanche 18 octobre 2026 · Chapelle des Ursulines · Quimperlé
Informations pratiques
Quimperlé
Visite accompagnée L’influence du tarot chez Maël Nozahic
Chapelle des Ursulines 1 Avenue Jules Ferry Quimperlé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 16:00:00
fin : 2026-10-18 17:30:00
Date(s) :
2026-10-18
Une visite accompagnée pour le moins originale ! En présence du médiateur, Mewen Perez, le tarologue Christian Chevalier analysera l’influence du tarot divinatoire et de son imaginaire dans les oeuvres de Maël Nozahic. .
Chapelle des Ursulines 1 Avenue Jules Ferry Quimperlé 29300 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Visite accompagnée L’influence du tarot chez Maël Nozahic Quimperlé a été mis à jour le 2026-09-01 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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