Visite active et pédagogique de la ferme Equi’libre Angoisse

380 Lieu-dit La Chênerie Angoisse Dordogne

Ferme Équi’libre vous propose de découvrir les animaux en vous (re)découvrant vous-même grâce à plusieurs activités (orientation éthologique).

Ferme Équi’libre vous propose de découvrir les animaux en vous (re)découvrant vous-même grâce à plusieurs activités (orientation éthologique). Visites actives de la ferme de 2h (chèvres, moutons, cochon, lapins, poules, chevaux). Travail à pied avec les chevaux et les chèvres. À pied à partir de 3 ans, à cheval à partir de 10 ans.

Adulte / 12€, Enfant -11ans / 8€ .

380 Lieu-dit La Chênerie Angoisse 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 51 32 58

English : Visite active et pédagogique de la ferme Equi’libre

Ferme Équi?libre lets you discover animals while (re)discovering yourself through a range of activities (ethological orientation).

German : Visite active et pédagogique de la ferme Equi’libre

Ferme Équi?libre bietet Ihnen die Möglichkeit, Tiere zu entdecken, indem Sie sich selbst durch verschiedene Aktivitäten (wieder) entdecken (ethologische Orientierung).

Italiano :

Ferme Équi?libre vi invita a scoprire gli animali e a (ri)scoprire voi stessi attraverso una serie di attività (orientamento etologico).

Espanol : Visite active et pédagogique de la ferme Equi’libre

Ferme Équi?libre le invita a descubrir a los animales mientras se (re)descubre a sí mismo a través de una serie de actividades (orientación etológica).

