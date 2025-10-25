Visite active et pédagogique de la ferme Equi’libre Ferme Équi’libre Angoisse

Ferme Équi’libre 380 Lieu-dit La Chênerie Angoisse Dordogne

Apprenez à connaître les chèvres, moutons, lapins, poules, chevaux, leur alimentation, leur mode de vie, leur caractère… Vous pourrez caresser les poules, partir en promenade avec les chèvres, donner à manger aux chevaux… Une visite à vivre en famille, à partir de 2 ans.

Ferme Équi’libre 380 Lieu-dit La Chênerie Angoisse 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 51 32 58 ferme.equi-libre@orange.fr

English :

Get to know goats, sheep, rabbits, chickens, horses, their diet, their lifestyle, their character… You can pet the chickens, go for a walk with the goats, feed the horses… A visit for the whole family, from 2 years upwards.

Lernen Sie Ziegen, Schafe, Kaninchen, Hühner und Pferde kennen, ihre Ernährung, ihre Lebensweise, ihren Charakter… Sie können die Hühner streicheln, mit den Ziegen spazieren gehen, die Pferde füttern… Ein Besuch für die ganze Familie, ab 2 Jahren.

Italiano :

Conoscete capre, pecore, conigli, galline, cavalli, il loro cibo, il loro modo di vivere, il loro carattere… Si possono accarezzare le galline, fare una passeggiata con le capre, dare da mangiare ai cavalli… Una visita per tutta la famiglia, dai 2 anni in su.

Conoce cabras, ovejas, conejos, gallinas, caballos, su alimentación, su modo de vida, su carácter… Podrás acariciar a las gallinas, pasear con las cabras, dar de comer a los caballos… Una visita para toda la familia, a partir de 2 años.

