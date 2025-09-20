Visite adulte « Récits d’enfance. Une exposition à voir et à écouter » Galerie des Beaux-Arts Bordeaux

Visite adulte « Récits d’enfance. Une exposition à voir et à écouter » 20 et 21 septembre Galerie des Beaux-Arts Gironde

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

De 11h à 12h : Découvrez une cinquantaine d’œuvres et les récits des patients du Centre Hospitalier de Cadillac et des résidents de l’EHPAD Grand Bon Pasteur de Bordeaux, sur le thème de l’enfance, dans la salle des Actualités.

Galerie des Beaux-Arts Place du Colonel-Raynal, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine https://www.musba-bordeaux.fr/fr La galerie accueille les expositions temporaires du musée des Beaux-Arts.

Sa boutique, ouverte pendant les expositions temporaires, propose la vente de livres et d’ouvrages édités par le musée, le Guide des collections, des catalogues, livres d’art, posters, affiches et cartes postales…

Le maire Adrien Marquet décida la construction de cette galerie. Elle fut réalisée par l’architecte D’Welles de 1936 à 1939. Occupée par les services du ravitaillement pendant la Seconde Guerre mondiale, elle retrouva sa vocation initiale en 1947. Sa façade est composée d’une porte monumentale surmontée des armes de la ville. Vous pourrez admirer à l’intérieur un très bel escalier dont la rampe du XVIIIe siècle fut offerte par la chambre de commerce et d’industrie de Bordeaux.

Journées européennes du patrimoine 2025

© F. Deval