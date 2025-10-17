Visite agence d’architecture en ossature bois & isolation paille Centre bourg Châtel-Guyon

Visite agence d’architecture en ossature bois & isolation paille Centre bourg Châtel-Guyon vendredi 17 octobre 2025.

Visite agence d’architecture en ossature bois & isolation paille Vendredi 17 octobre, 12h00 Centre bourg Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-17T12:00:00 – 2025-10-17T13:00:00

Fin : 2025-10-17T12:00:00 – 2025-10-17T13:00:00

Nous vous ouvrons les portes de nos locaux professionnels que nous avons conçus et construits suivant les mêmes principes que ce que nous proposons à nos porteurs de projets : des bâtiments bioclimatiques, composés de matériaux biosourcés pour le bien de la planète et des Hommes. Une présentation de maisons bio sourcés, déjà réalisé, par l’agence est prévue durant cette visite.

Centre bourg 63140 Chatel Guyon Châtel-Guyon 63140 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « contact@morpho.archi »}]

Nous vous ouvrons les portes de nos locaux professionnels que nous avons conçus et construits suivant les mêmes principes que ce que nous proposons à nos porteurs de projets : des bâtiments composés…

©Océane Ferret MORPHO Architectes