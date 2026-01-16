Visite Alençon, la cité des Ducs Alençon
Visite Alençon, la cité des Ducs
Alençon
Début : 2026-03-05 14:30:00
fin : 2026-03-05 15:30:00
2026-03-05
Le temps d’une visite, attardez vous devant les édifices emblématiques qui ont façonnés la gloire et la renommée de l’ancienne cité des Ducs ! Du XIeme siècle au XXIeme siècle, il n’y a qu’un pas Suivez le guide !
Visite d’une heure
5€ par adulte (+ de 18 ans) .
38 Rue aux Sieurs Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 80 66 33
