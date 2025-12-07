Visite alphabétique Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques Vieux

Visite alphabétique Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques Vieux dimanche 7 décembre 2025.

Visite alphabétique

Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques Route de Feuguerolles Bully Vieux Calvados

Début : 2025-12-07 16:30:00

fin : 2025-12-07 17:30:00

2025-12-07

Lancez la roue alphabétique et découvrez de façon ludique et originale les objets de la collection du musée.

À 16h30, dès 8 ans, 2€ en supplément de l’entrée du musée, réservation obligatoire.

Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques Route de Feuguerolles Bully Vieux 14930 Calvados Normandie +33 2 31 71 10 20 vieuxlaromaine@calvados.fr

English : Visite alphabétique

Start the alphabet wheel and discover the objects in the museum’s collection in a fun and original way.

4:30 pm, ages 8 and up, 2? in addition to museum admission, booking essential.

German : Visite alphabétique

Drehen Sie das alphabetische Rad und entdecken Sie auf spielerische und originelle Weise die Objekte der Museumssammlung.

Um 16:30 Uhr, ab 8 Jahren, 2? zusätzlich zum Museumseintritt, Reservierung erforderlich.

Italiano :

Avvia la ruota dell’alfabeto e scopri gli oggetti della collezione del museo in modo divertente e originale.

Alle 16.30, a partire dagli 8 anni, 2? oltre all’ingresso al museo, prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Ponga en marcha la rueda del abecedario y descubra los objetos de la colección del museo de una forma divertida y original.

A las 16.30 h, a partir de 8 años, 2 € más entrada al museo, imprescindible reservar.

