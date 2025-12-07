Visite alphabétique Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques Vieux
Visite alphabétique
Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques Route de Feuguerolles Bully Vieux Calvados
Début : 2025-12-07 16:30:00
fin : 2025-12-07 17:30:00
2025-12-07
Lancez la roue alphabétique et découvrez de façon ludique et originale les objets de la collection du musée.
À 16h30, dès 8 ans, 2€ en supplément de l’entrée du musée, réservation obligatoire.
Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques Route de Feuguerolles Bully Vieux 14930 Calvados Normandie +33 2 31 71 10 20 vieuxlaromaine@calvados.fr
English : Visite alphabétique
Start the alphabet wheel and discover the objects in the museum’s collection in a fun and original way.
4:30 pm, ages 8 and up, 2? in addition to museum admission, booking essential.
German : Visite alphabétique
Drehen Sie das alphabetische Rad und entdecken Sie auf spielerische und originelle Weise die Objekte der Museumssammlung.
Um 16:30 Uhr, ab 8 Jahren, 2? zusätzlich zum Museumseintritt, Reservierung erforderlich.
Italiano :
Avvia la ruota dell’alfabeto e scopri gli oggetti della collezione del museo in modo divertente e originale.
Alle 16.30, a partire dagli 8 anni, 2? oltre all’ingresso al museo, prenotazione obbligatoria.
Espanol :
Ponga en marcha la rueda del abecedario y descubra los objetos de la colección del museo de una forma divertida y original.
A las 16.30 h, a partir de 8 años, 2 € más entrada al museo, imprescindible reservar.
