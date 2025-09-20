Visite ancienne cantine scolaire Cantine scolaire Lecorbusier Wogenscky Marçon

Visite ancienne cantine scolaire 20 et 21 septembre Cantine scolaire Lecorbusier Wogenscky Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Vous pourrez visiter cet endroit où les enfants pouvait se restaurer dans les années après la guerre. Les tables les tabourets la cuisine tout est d’origine avec les incontounables des construction Le Corbusier Wogenscky , le bois, le verre, la brique et le béton ainsi que les pilotis

Cantine scolaire Lecorbusier Wogenscky Chemin de la Démée 2340 Marçon Marçon 72340 Sarthe Pays de la Loire 0607253359 https://www.mairie-marcon.fr/ Ancienne Cantine scolaire construite fin des années 50. Une réalisation du cabinet Le Corbusier avec l’architecte André Wogenscky. Ce batiment est classé depuis septembre 2023 ainsi que son mobilier depuis juillet 2025. Tout est en état d’origine. Le site vient d’être sélectionné au loto du patrimoine mission Stéphane Bern

Mairie Marçon