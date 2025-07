Visite Ancienne école du Grez Le Grez

Visite Ancienne école du Grez

La Guerenne Le Grez Sarthe

Début : 2025-07-22 15:00:00

fin : 2025-07-22 17:00:00

2025-07-22

Voyagez dans le temps et plongez dans la peau d’un élève du XIXe siècle !

En collaboration avec l’office de tourisme Destination Coco, l’association Le Grez école, nature et histoire vous invite à visiter l’ancienne école du Grez.

Pensez à réserver votre place auprès de l’office de tourisme pour profiter de cette visite.

Tarif Au chapeau .

La Guerenne Le Grez 72140 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 20 10 32 officedetourisme@4cps.fr

English :

Travel back in time and immerse yourself in the world of a 19th-century student!

German :

Machen Sie eine Zeitreise und tauchen Sie in die Rolle eines Schülers aus dem 19. Jahrhundert ein!

Italiano :

Viaggiate indietro nel tempo e assumete il ruolo di uno studente del XIX secolo!

Espanol :

Viaje al pasado y asuma el papel de un estudiante del siglo XIX

L’événement Visite Ancienne école du Grez Le Grez a été mis à jour le 2025-07-08 par OT Sillé-Le-Guillaume