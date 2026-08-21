Visite, animations médiévales, combats, saynète., Château de Montby, Gondenans-Montby

Informations pratiques

Visite, animations médiévales, combats, saynète. Dimanche 20 septembre, 10h00 Château de Montby Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir le Château de Montby !

Château du XIIe siècle, assiégé et dévasté à plusieurs reprises au cours des siècles. Régulièrement reconstruit, il offre actuellement une mosaïque de différentes époques. Le visiteur peut voir les bases d’un pont-levis, des tours de défense, un mur d’enceinte, cour intérieure, jardin médiéval, latrines, bouche à feu, etc.

Depuis 18 ans l’association « les Amis du Château de Montby » restaure ce site. Vous pourrez ainsi découvrir salle rénovée, vitraux, cheminée, fenêtres à meneaux, …

A l’occasion des Journées Européennes du patrimoine, le château ouvre ses portes et vous propose des visites libres et/ou guidées (environ 1h) et des animations : une saynète retraçant une période historique du château à 11h, 14h, 16h et tout au long de la journée des danses médiévales, combats, calligraphie, sourcière, fabrication de soldats en bois, jeux pour enfants, aquarelles du château, …

Buvette et l’incontournable Hypocras, crêpes et petite restauration.

Château de Montby 14 route d’Uzelle, 25340 Gondenans Montby Gondenans-Montby 25340 Doubs Bourgogne-Franche-Comté 06 28 25 02 74 https://www.chateaudemontby.com Venez découvrir le château de Montby, érigé au XIIe siècle, puis assiégé et dévasté à plusieurs reprises au cours des siècles. Régulièrement reconstruit, il offre actuellement une mosaïque de différentes époques. Le visiteur peut voir les bases d’un pont-levis, des tours de défense, les murs d’enceinte, la cour intérieure, des latrines, la bouche à feu, etc. Depuis 15 ans, l’association Les Amis du château de Montby restaure ce site. Vous pourrez ainsi découvrir la salle rénovée, les vitraux, la cheminée, les fenêtres à meneaux, etc. accès en voiture (à 10/15 minutes de Baume-les-Dames ; Clerval, Rougemont, Villersexel) parking à proximité | Gare SNCF à Clerval.

Venez découvrir le Château de Montby !

©ACM