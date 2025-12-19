Visite animée A la ferme des animaux, Caen

Visite animée A la ferme des animaux

Château Caen Calvados

Découvrez avec Pistache la vache et ses joyeux compères la vie à la ferme autrefois.

Découvrez avec Pistache la vache et ses joyeux compères la vie à la ferme autrefois. Une visite animée avec théâtre d’ombres, peluches et déambulation dans le musée.

Pour les 2-7 ans en famille. Durée 45 minutes. 6 € entrée incluse, billetterie au pavillon d’accueil ou en ligne.

Ouverture des réservations 2 mois avant l’activité (à partir de janvier 2026). .

Château Caen 14000 Calvados Normandie

English : Visite animée A la ferme des animaux

With Pistache the cow and her merry men, discover what life was like on a farm in days gone by.

For families aged 2-7. Lasts 45 minutes. 6? admission included, ticket booth or online.

