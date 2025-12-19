Visite animée A la ferme des animaux, Caen
Visite animée A la ferme des animaux, Caen mercredi 18 février 2026.
Château Caen Calvados
Début : 2026-02-18 11:15:00
fin : 2026-02-18 12:00:00
2026-02-18 2026-03-04 2026-04-22
Découvrez avec Pistache la vache et ses joyeux compères la vie à la ferme autrefois.
Découvrez avec Pistache la vache et ses joyeux compères la vie à la ferme autrefois. Une visite animée avec théâtre d’ombres, peluches et déambulation dans le musée.
Ouverture des réservations 2 mois avant l’activité (à partir de janvier 2026). .
Château Caen 14000 Calvados Normandie
English : Visite animée A la ferme des animaux
With Pistache the cow and her merry men, discover what life was like on a farm in days gone by.
For families aged 2-7. Lasts 45 minutes. 6? admission included, ticket booth or online.
