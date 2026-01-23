Visite animée À la recherche du trésor

Château de Ranrouët Herbignac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 10:30:00

fin : 2026-04-15 11:30:00

Date(s) :

2026-04-15 2026-04-22 2026-04-29

Partez avec la sorcière Pélagie à la recherche du trésor du dragon !

Accompagnés de leur famille, les enfants seront les acteurs d’une visite contée mêlant la découverte du château de Ranrouët à une aventure fantastique.

Ils suivront Pélagie, la sorcière du lieu, et l’aideront à trouver le trésor du château. Mais attention ! Ce trésor est gardé par le dragon qui vit dans les douves. Il faudra ruser pour réussir à s’en emparer, mais Pélagie a plus d’un tour dans son chaudron !

Pour les 3-6 ans. Sur réservation .

Château de Ranrouët Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 88 96 17 chateau.ranrouet@cap-atlantique.fr

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L’événement Visite animée À la recherche du trésor Herbignac a été mis à jour le 2026-03-12 par ADT44