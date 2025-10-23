Visite animée A la table des seigneurs de Ranrouët Herbignac

Château de Ranrouët Herbignac Loire-Atlantique

Que mangeait-on au Moyen-Age?

Comment mangeait-on? Que servait-on à la table d’un banquet dansun château? Suivez Fanny, la cuisinière du château de Ranrouët qui vous révèlera tous les secrets de la cuisine au Moyen-Age de manière amusante et ludique. Le petit plus l’animation se termine par une dégustation sucrée !

Tout public dès 6 ans .

Château de Ranrouët Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 88 96 17 chateau.ranrouet@cap-atlantique.fr

