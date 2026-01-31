Visite animée chasse aux oeufs Pâques ou pas cap (nouveaux défis 2026 !) Gien
Visite animée chasse aux oeufs Pâques ou pas cap (nouveaux défis 2026 !) Gien mercredi 15 avril 2026.
Visite animée chasse aux oeufs Pâques ou pas cap (nouveaux défis 2026 !)
1 Place du Château Gien Loiret
Tarif : 7 – 7 – EUR
7
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 14:30:00
fin : 2026-04-15 15:30:00
Date(s) :
2026-04-15 2026-04-19 2026-04-22 2026-04-25
Chasse aux œufs au Château-Musée de Gien les enfants, accompagnés d’une animatrice, explorent les salles du château à travers défis et énigmes inédits. Leur mission résoudre les mystères pour atteindre le véritable trésor chocolaté
Le week-end de Pâques sera certes passé, mais les vacances elles, ne feront que commencer !
Accompagnés d’une animatrice, les enfants partent à la chasse aux œufs dans les salles du Château-Musée de Gien. Ils devront relever les défis (différents de ceux de 2025) et résoudre les énigmes qui leur permettront d’atteindre le véritable trésor chocolaté !
Durée de l’animation 1 h environ. A partir de 6 ans.
Places limitées réservation obligatoire au 02.38.29.81.46 ou chateau.musee-gien@loiret.fr
Tarifs 7 ans et + 7€/enfant. Adulte accompagnant 10€ 7 .
1 Place du Château Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 29 81 46 chateau.musee-gien@loiret.fr
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English :
Egg hunt at the Château-Musée de Gien: children, accompanied by an animator, explore the rooms of the château through original challenges and enigmas. Their mission: solve the mysteries to find the real chocolate treasure
L’événement Visite animée chasse aux oeufs Pâques ou pas cap (nouveaux défis 2026 !) Gien a été mis à jour le 2026-03-14 par ADRT45