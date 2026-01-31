Visite animée chasse aux oeufs Pâques ou pas cap (nouveaux défis 2026 !)

1 Place du Château Gien Loiret

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 14:30:00

fin : 2026-04-15 15:30:00

Date(s) :

2026-04-15 2026-04-19 2026-04-22 2026-04-25

Chasse aux œufs au Château-Musée de Gien les enfants, accompagnés d’une animatrice, explorent les salles du château à travers défis et énigmes inédits. Leur mission résoudre les mystères pour atteindre le véritable trésor chocolaté

Le week-end de Pâques sera certes passé, mais les vacances elles, ne feront que commencer !

Accompagnés d’une animatrice, les enfants partent à la chasse aux œufs dans les salles du Château-Musée de Gien. Ils devront relever les défis (différents de ceux de 2025) et résoudre les énigmes qui leur permettront d’atteindre le véritable trésor chocolaté !

Durée de l’animation 1 h environ. A partir de 6 ans.

Places limitées réservation obligatoire au 02.38.29.81.46 ou chateau.musee-gien@loiret.fr

Tarifs 7 ans et + 7€/enfant. Adulte accompagnant 10€ 7 .

1 Place du Château Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 29 81 46 chateau.musee-gien@loiret.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Egg hunt at the Château-Musée de Gien: children, accompanied by an animator, explore the rooms of the château through original challenges and enigmas. Their mission: solve the mysteries to find the real chocolate treasure

L’événement Visite animée chasse aux oeufs Pâques ou pas cap (nouveaux défis 2026 !) Gien a été mis à jour le 2026-03-14 par ADRT45