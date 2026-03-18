VISITE ANIMEE DE LA FERME Ferme du petit coin de paradis Saint-Georges-Buttavent
VISITE ANIMEE DE LA FERME Ferme du petit coin de paradis Saint-Georges-Buttavent samedi 13 juin 2026.
VISITE ANIMEE DE LA FERME
Ferme du petit coin de paradis 2 La Papinière Saint-Georges-Buttavent Mayenne
Tarif : 8 – 8 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:00:00
fin : 2026-06-13 21:30:00
Date(s) :
2026-06-13
RDV à la ferme du petit coin de paradis pour une visite animée et activités…
Visite animée de la ferme, dégustation de produits, marché de producteurs et artisans à la ferme,
spectacle de fauconnerie et concert country.
Tarif spectacle de fauconnerie gratuit pour les enfants de -2 ans, 8 € pour les enfants de -12 ans et
12€/adulte. Réservation obligatoire.
Restauration. .
Ferme du petit coin de paradis 2 La Papinière Saint-Georges-Buttavent 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 6 31 15 06 57 lepetitcoindeparadis@laposte.net
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English :
Meet us at the Petit Coin de Paradis farm for an animated visit and activities…
L’événement VISITE ANIMEE DE LA FERME Saint-Georges-Buttavent a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme Mayenne Co