Visite animée de la Seigneurie de Tremohar Château de Trémohar Berric

Visite animée de la Seigneurie de Tremohar Château de Trémohar Berric samedi 20 septembre 2025.

Visite animée de la Seigneurie de Tremohar 20 et 21 septembre Château de Trémohar Morbihan

La visite est laissée gratuite afin de permettre la venue d’un plus grand nombre, une contribution, même minime, est appréciée et participe directement aux travaux de rénovation du domaine. Parking gratuit sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Durant 1h environ, les visiteurs voyageront au fil des siècles en découvrant l’histoire du domaine au travers des familles de propriétaires (Berric, Quilfistre-Bavalan, Gouvello, Frances et Blériot) qui s’y sont succédé. La visite se fera sous forme d’un parcours scénique guidé et reconstitué par des bénévoles (enfants et amis des propriétaires) aux horaires indiqués.

Adapté pour les enfants par son côté romancé et immersif, ce spectacle trouve depuis sa première édition en 2020, un très bon accueil chez les visiteurs de tous âges, locaux comme de passage, heureux de redécouvrir l’histoire de ce patrimoine berricois.

Pour cette cinquième édition, les visiteurs découvriront quelques changements et nouvelles scènes inédites. L’une d’entre elles mettra en lumière la rénovation de la tour de garde, au nord du château XVIIIème.

À propos du château de Trémohar

Situé à 20 km de Vannes, entre Theix et Muzillac, le Château de Trémohar témoigne d’une histoire riche, marquée par la succession des familles Berric, Quifistre, Bazvalan, Le Gouvello, Frances, Blériot, puis Breesé. De ses anciennes tours médiévales au château du XVIIIᵉ siècle, le domaine conserve les traces architecturales des différentes époques qui l’ont façonné.

Acquis par la famille Breesé en 2020, celle-ci s’active à redonner vie à ce domaine familial au travers d’importants travaux de rénovation intérieurs et extérieurs.

Château de Trémohar Trémohar, 56230, Berric Berric 56230 Morbihan Bretagne http://www.tremohar.fr/ http://www.tremohar.fr/le-chateau.php;https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00091032 communs du XVIe s et château du XVIIIe

Inscrit à l’inventaire supplémentaire des MH

Journées européennes du patrimoine 2025

Pierre BREESE