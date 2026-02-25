Visite animée de la vieille ville de La Souterraine La Souterraine

place de la Gare La Souterraine Creuse

Début : 2026-04-09
Une découverte de la vieille ville de La Souterraine en suivant la Coquette à Roulettes de notre guide.
Une visite animée alliant sensoriel et petites histoires.
Rendez-vous à 10h à l’office de tourisme place de la Gare.
Inscriptions préalables auprès du Service Tourisme au 05 55 89 23 07.
Tarif: 4 € par personne.
Sous réserve d’un nombre d’inscrits suffisant.   .

place de la Gare La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 23 07  tourisme-la-souterraine@cco23.fr

