Visite animée de la vieille ville de La Souterraine La Souterraine

Une découverte de la vieille ville de La Souterraine en suivant la Coquette à Roulettes de notre guide.

Une visite animée alliant sensoriel et petites histoires.

Rendez-vous à 10h à l’office de tourisme place de la Gare.

Inscriptions préalables auprès du Service Tourisme au 05 55 89 23 07.

Tarif: 4 € par personne.

Sous réserve d’un nombre d’inscrits suffisant. .

place de la Gare La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 23 07 tourisme-la-souterraine@cco23.fr

