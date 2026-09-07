Visite animée de l’ancien monastère du Carol à Baulou, Ancien monastère du Carol, Baulou

Informations pratiques

Visite animée de l’ancien monastère du Carol à Baulou 19 et 20 septembre Ancien monastère du Carol Ariège

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre avec accueil sur site.

Ancien monastère du Carol Route du Carol, 09000 Baulou Baulou 09000 Ariège Occitanie 0631813475 l’ancien monastère du Carol

Imposant édifice religieux du XIXéme siècle, dynamité en 1957. Accès par navette, vélo ou à pied (800 métres).

Accueil aux parkings de la mairie de Baulou pour départ en navette ou à pied par route réservée.

Accueil au parking de l’église pour départ à pied par le chemin balisé.

Visite libre avec accueil sur site.