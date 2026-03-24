Visite animée de l’exposition En[quête] d’insectes Maison de l’Environnement et Parc Izadia Anglet

Visite animée de l’exposition En[quête] d’insectes

Maison de l’Environnement et Parc Izadia 297 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

Connaissez-vous vraiment les insectes ? En famille, entre amis, experts ou amateurs, venez découvrir notre exposition temporaire En[quête] d’insectes présentant les caractéristiques de ces extraordinaires espèces. A travers 6 totems, apprenons à mieux comprendre la biodiversité qui nous entoure, leur importance pour la planète et notamment par la découverte des sciences participatives l’Opération Papillons.

Entre panneaux d’informations, jeux, modules et ateliers interactifs, venez enquêter et en savoir plus sur leur mode de vie et les interactions avec la biodiversité.

Animé par la Direction de l’Environnement.

Tout public (à partir de 7 ans).

Durée 1h. .

Maison de l’Environnement et Parc Izadia 297 avenue de l’Adour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48

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English : Visite animée de l’exposition En[quête] d’insectes

L’événement Visite animée de l’exposition En[quête] d’insectes Anglet a été mis à jour le 2026-03-22 par OT Anglet