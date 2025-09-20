Visite Animée du Chateau de Panloy Chateau de Panloy Port-d’Envaux
Visite Animée du Chateau de Panloy Chateau de Panloy Port-d’Envaux samedi 20 septembre 2025.
Visite Animée du Chateau de Panloy
Chateau de Panloy 3 domaine de Panloy Port-d’Envaux Charente-Maritime
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Visite et parc
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-21 19:00:00
Date(s) :
2025-09-20 2025-09-21
Voyagez dans le temps aux Journées Européennes du Patrimoine 2025 au Château de Panloy (Port-d’Envaux) visites guidées par les ancêtres du domaine et concours de dessin sur la façade, autour du thème patrimoine architectural .
Chateau de Panloy 3 domaine de Panloy Port-d’Envaux 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 91 73 23 contact@panloy.com
English :
Travel back in time at the 2025 European Heritage Days at Château de Panloy (Port-d?Envaux): guided tours by the estate’s ancestors and a drawing competition on the façade, based on the theme of « architectural heritage ».
German :
Machen Sie eine Zeitreise zu den Europäischen Tagen des Kulturerbes 2025 im Schloss Panloy (Port-d?Envaux): Führungen durch die Vorfahren des Anwesens und ein Zeichenwettbewerb an der Fassade rund um das Thema « architektonisches Erbe ».
Italiano :
Viaggio indietro nel tempo alle Giornate Europee del Patrimonio 2025 al Château de Panloy (Port-d’Envaux): visite guidate dagli antenati della tenuta e un concorso di disegno sulla facciata, basato sul tema del « patrimonio architettonico ».
Espanol :
Viaje en el tiempo a las Jornadas Europeas del Patrimonio de 2025 en el Château de Panloy (Port-d’Envaux): visitas guiadas por los antepasados de la finca y concurso de dibujo en la fachada, en torno al tema del « patrimonio arquitectónico ».
