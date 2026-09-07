Visite animée en famille « Archi-Forme » (à partir de 6 ans), Cité de l’architecture et du patrimoine, Paris

samedi 19 septembre 2026 · Cité de l'architecture et du patrimoine · Paris

Informations pratiques

Visite animée en famille « Archi-Forme » (à partir de 6 ans) 19 et 20 septembre Cité de l’architecture et du patrimoine Paris

Réservation sur place / Limité à 16 participants / Dès 6 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Décodez les formes et les volumes utilisés par les architectes pour créer des édifices extraordinaires. Petit à petit, à mesure de la visite, carré, cercle ou trapèze s’assemblent, se combinent… et des bâtiments apparaissent !

Les familles conçoivent alors leur petit répertoire où chaque trouvaille prend place pour au final constituer un carnet d’architectures fantaisistes et fantastiques !

Le carnet « Archi-Forme » a été conçu par Sylvain Lamy, graphiste, illustrateur et typographe.

Cité de l’architecture et du patrimoine 1 place du Trocadéro 75016 Paris Paris 75016 Paris Île-de-France 01 58 51 52 00 http://citedelarchitecture.fr La Cité de l’architecture & du patrimoine est installée dans le Palais de Chaillot, sur le parvis du Trocadéro et offre un point de vue imprenable sur la tour Eiffel.

L’un des plus grands centres d’architecture au monde qui abrite un musée, une bibliothèque, un auditorium, une école pour architectes, une librairie spécialisée et un restaurant. 22 000m², où il fait bon découvrir, regarder, apprendre, construire, s’amuser…

La Cité propose une expérience inédite : un tour de France des plus belles constructions du Moyen-Âge à nos jours. Maquettes et reproductions grandeur nature ; Un musée de l’architecture en 3D !

Ouverte toute l’année : collections, expositions, visites guidées, activités pour enfants et en familles.

Appréhender l’architecture et mieux connaître le paysage qui nous entoure est à la portée de tous à la Cité.

L’ensemble des programmes sont à retrouver sur citedelarchitecture.fr

Visite animée en famille « Archi-Forme »

© Cité de l’architecture et du patrimoine_Sylvain Lamy