Visite animée « Le mariage de Florentine » Caen

Visite animée « Le mariage de Florentine »

Château Caen Calvados

Début : 2025-10-29 11:15:00

fin : 2025-10-29 12:00:00

2025-10-29

Venez à la noce ! Bobinette et Gus, deux petites souris, vous invitent au mariage à la normande de Florentine fille de fermier et Pierrot fils de forgeron !

Pour les 5-7 ans en famille. Durée 45 minutes. 6 € entrée incluse, billetterie au pavillon d’accueil ou en ligne. .

English : Visite animée « Le mariage de Florentine »

Come to the wedding! Bobinette and Gus, two little mice, invite you to the Normandy-style wedding of Florentine, a farmer’s daughter, and Pierrot, a blacksmith’s son!

German : Visite animée « Le mariage de Florentine »

Kommen Sie zur Hochzeit! Bobinette und Gus, zwei kleine Mäuse, laden Sie zur Hochzeit auf normannische Art von Florentine, der Tochter eines Bauern, und Pierrot, dem Sohn eines Schmieds, ein!

Italiano :

Venite al matrimonio! Bobinette e Gus, due topolini, vi invitano al matrimonio in stile normanno di Florentine, figlia di un contadino, e Pierrot, figlio di un fabbro!

Espanol :

¡Ven a la boda! Bobinette y Gus, dos ratoncitos, te invitan a la boda normanda de Florentine, la hija de un granjero, y Pierrot, el hijo de un herrero

L’événement Visite animée « Le mariage de Florentine » Caen a été mis à jour le 2025-07-29 par Calvados Attractivité