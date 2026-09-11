Visite animée par Christian Manable, ancien sénateur et Président du Département, Hôtel des Feuillants, Camon

Informations pratiques

Visite animée par Christian Manable, ancien sénateur et Président du Département Dimanche 20 septembre, 16h00 Hôtel des Feuillants Somme

Visite gratuite, sans réservation, dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

L’ancien Président du Département de la Somme et ancien sénateur Christian Manable vous présentera l’histoire de l’Hôtel des Feuillants. Cet édifice amiénois, d’abord un monastère, est devenu le siège du Département pendant la Révolution française, en 1790. Il n’aura plus de secrets pour vous !

Hôtel des Feuillants 53 rue de la République Amiens Camon 80450 Somme Hauts-de-France 03 22 71 80 80 http://www.somme.fr L’Hôtel des Feuillants a eu une double vie. Édifié comme monastère sous le règne de Louis XIII, le site abrite le Département de la Somme depuis la Révolution Française et s’est adapté à sa nouvelle fonction institutionnelle, se dotant notamment d’une magnifique salle de délibérations. Accès possible en fauteuil roulant. Stationnement à 150 mètres, au niveau du cirque.

L’ancien Président du Département de la Somme et ancien sénateur Christian Manable vous présentera l’histoire de l’Hôtel des Feuillants. Cet édifice amiénois, d’abord un monastère, est devenu le du !…

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