Visite animée par le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement Le Signe – Centre national du graphisme Chaumont

Visite animée par le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement Le Signe – Centre national du graphisme Chaumont samedi 20 septembre 2025.

Visite animée par le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement Samedi 20 septembre, 15h00, 16h30 Le Signe – Centre national du graphisme Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-20T16:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Lors d’une visite, le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) proposera un commentaire sur le bâtiment du Signe, ainsi que sur la transformation urbaine du quartier de la gare de Chaumont.

Le Signe – Centre national du graphisme 1 place des Arts, 52000 Chaumont, France Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est 0325357901 https://www.centrenationaldugraphisme.fr Le Centre national du graphisme également appelé Le Signe est un centre d’art dédié à l’accompagnement, au développement et au rayonnement du design graphique. Situé à Chaumont, il a été inauguré en 2016 et succède au pôle graphisme de Chaumont.

Lors d’une visite, le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) proposera un commentaire sur le bâtiment du Signe, ainsi que sur la transformation urbaine du quartier de la de…

© Marc Domage