Visite anniversaire du cimetière avec un concert du Quatuor à Cordes, 19 Rue Édouard Vaillant, Villejuif

Informations pratiques

Visite anniversaire du cimetière avec un concert du Quatuor à Cordes Samedi 19 septembre, 18h30 19 Rue Édouard Vaillant Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

A l’occasion de son bicentenaire, venez (re)visiter le premier cimetière communal de l’histoire de la ville. Prenez part à la traversée de deux siècles d’histoire qui vous seront racontés en immersion à travers un patrimoine funéraire d’exception.

Au programme :

Révélation pour la première fois de la plus ancienne tombe du cimetière et présentation de l’identité de la première personne enterrée en septembre 1826 ;

Concert de musique classique assuré par un quatuor du conservatoire de Musique de Villejuif.

Récital de poèmes sur le funéraire et l’histoire même du cimetière… Et d’autres surprises encore.

Début de la visite au 19 Rue Édouard Vaillant

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A l’occasion de son bicentenaire, venez (re)visiter le premier cimetière communal de l’histoire de la ville. Prenez part à la traversée de deux siècles d’histoire qui vous seront racontés en à un : …

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