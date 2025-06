Visite antique en famille Place Bassompierre Saintes 13 août 2025 07:00

Charente-Maritime

Visite antique en famille Place Bassompierre Musée archéologique Saintes Charente-Maritime

Mercredi 2025-08-13

2025-08-13

2025-08-13

Découvrez les secrets du monde antique dans cette visite pour petits et grands.

À partir de 6 ans.

Place Bassompierre Musée archéologique

Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 74 20 97

English :

Discover the secrets of the ancient world in this tour for young and old.

Ages 6 and up.

German :

Entdecke die Geheimnisse der antiken Welt auf dieser Tour für Groß und Klein.

Ab 6 Jahren.

Italiano :

Scoprite i segreti del mondo antico in questo tour per grandi e piccini.

Per bambini a partire dai 6 anni.

Espanol :

Descubra los secretos del mundo antiguo en esta visita para grandes y pequeños.

Para niños a partir de 6 años.

