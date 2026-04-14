Visite apaisante d’un jardin romantique en Béarn, Jardin de Luchane, Bougarber

Visite apaisante d’un jardin romantique en Béarn 6 et 7 juin Jardin de Luchane Pyrénées-Atlantiques

5€, gratuit -12 ans. Nos amis les chiens ne sont pas admis. Possibilité de se garer sur un petit parking devant le jardin et dans la rue.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Visite libre et échanges avec le jardinier qui se fera un plaisir de répondre à vos questions.

Jardin de Luchane 1 chemin Luchane – 64230 Bougarber Bougarber 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 06 16 90 48 52 http://jardindeluchane.unblog.fr/ https://www.facebook.com/jardin.deluchane;https://www.youtube.com/channel/UCTw-CoTGngYoPPOdPb-4RzA Niché au cœur d’un petit village du Béarn, ce jardin, d’inspiration romantique et naturelle, s’inscrit pleinement dans l’esprit dans la tradition des jardins à l’anglaise. Il se distingue par des massifs généreux, où rosiers, vivaces, graminées, arbustes et feuillages variés, s’associent avec élégance et spontanéité, formant une composition libre et harmonieuse.

Jalonné de pergolas végétalisées et agrémenté d’un petit bassin, le parcours renforce l’atmosphère sereine et paisible du lieu. Le jardin invite à la promenade, à l’observation des plantes et à un moment de détente au cœur d’un cadre végétal foisonnant. Possibilité de se garer sur un petit parking devant le jardin et dans la rue.

Visite libre et échanges avec le jardinier qui se fera un plaisir de répondre à vos questions.

©Jean-Christophe Aumont