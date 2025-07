Visite-apéritif Apéro’cloître Colmar

1 Place Unterlinden Colmar Haut-Rhin

Début : Dimanche 2025-08-31 10:30:00

fin : 2025-08-31 12:00:00

2025-08-31

Plongez dans une expérience unique où histoire, art et convivialité s’unissent dans un lieu d’exception.

L’Apéro’Cloître vous propose une découverte captivante du Musée Unterlinden, grâce à une visite guidée immersive qui met en lumière les chefs-d’œuvre incontournables de ses collections.

Accompagnés par une médiatrice passionnée, vous voyagerez à travers les époques et les trésors culturels de la région, grâce à des explications claires et enrichissantes. Après cette immersion artistique, savourez un moment de détente dans l’atmosphère apaisante du cloître. Un rafraîchissement vous sera offert pour prolonger cette expérience dans une ambiance conviviale. Ce sera aussi l’occasion d’échanger librement avec votre guide, poser vos questions et approfondir vos connaissances sur les collections et le musée.

Bien plus qu’une simple visite, l’Apéro’Cloître est une parenthèse privilégiée où art, histoire et partage se combinent pour vous offrir une expérience inoubliable ! .

1 Place Unterlinden Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 15 50 info@musee-unterlinden.com

