Visite-apéritif du Château de la Guionie La Guionie Lempzours
dimanche 20 septembre 2026 · La Guionie · Lempzours
Informations pratiques
Lempzours
Visite-apéritif du Château de la Guionie
La Guionie Château de la Guionie Lempzours Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 12:30:00
Date(s) :
2026-09-20
Visite guidée complète d’1h30 des intérieurs et extérieurs du château, suivie d’un apéritif en compagnie des propriétaires.
Visite guidée complète d’1h30 des intérieurs et extérieurs du château, suivie d’un apéritif en compagnie des propriétaires. .
La Guionie Château de la Guionie Lempzours 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 80 67 28
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English : Visite-apéritif du Château de la Guionie
A comprehensive 1.5-hour guided tour of the castle’s interior and exterior, followed by an aperitif with the owners.
L’événement Visite-apéritif du Château de la Guionie Lempzours a été mis à jour le 2026-08-26 par Isle-Auvézère
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