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Visite-apéritif du Château de la Guionie La Guionie Lempzours

dimanche 20 septembre 2026 · La Guionie · Lempzours

Visite-apéritif du Château de la Guionie La Guionie Lempzours

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
La Guionie
Adresse
Château de la Guionie
Ville
24800 Lempzours
Département
Dordogne
Tarif

Lempzours

Visite-apéritif du Château de la Guionie

La Guionie Château de la Guionie Lempzours Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 12:30:00

Date(s) :
2026-09-20

Visite guidée complète d’1h30 des intérieurs et extérieurs du château, suivie d’un apéritif en compagnie des propriétaires.
Visite guidée complète d’1h30 des intérieurs et extérieurs du château, suivie d’un apéritif en compagnie des propriétaires.   .

La Guionie Château de la Guionie Lempzours 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 80 67 28 

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English : Visite-apéritif du Château de la Guionie

A comprehensive 1.5-hour guided tour of the castle’s interior and exterior, followed by an aperitif with the owners.

L’événement Visite-apéritif du Château de la Guionie Lempzours a été mis à jour le 2026-08-26 par Isle-Auvézère

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