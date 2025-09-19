Visite apéritive Place de la Motte Limoges

Visite apéritive Place de la Motte Limoges vendredi 19 septembre 2025.

Limoges Haute-Vienne

Tarif : 9 EUR

Tarif réduit

2025-09-19
fin : 2025-09-19

2025-09-19

Vous flânez au cœur de la ville haute et remontez le temps depuis le Xe siècle et le château à motte jusqu’aux aménagements contemporains, en passant par la construction des halles.
Avec la complicité de La locale.

– Visite Apéritive d’1h30
– Réservation OBLIGATOIRE à l’Office de Tourisme de Limoges ou sur le site internet
– Rendez-vous communiqué APRES le règlement sur le billet   .

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

