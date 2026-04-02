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Visite apéritive Place des Bancs Limoges Limoges

Visite apéritive Place des Bancs Limoges Limoges

Visite apéritive Place des Bancs Limoges Limoges vendredi 10 avril 2026.

Adresse : Rendez-vous communiqué

Ville : 87000 Limoges

Département : Haute-Vienne

Début : 2026-04-10T

Fin : 2026-04-10T

Tarif :

Limoges

Visite apéritive Place des Bancs Limoges

Rendez-vous communiqué Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10
fin : 2026-04-10

Date(s) :
2026-04-10

Pendant 1h laissez-vous conter l’histoire de la place de Bancs, cœur marchand de la ville d’hier et aujourd’hui. Suivi de 30min d’apéritive avec la complicité de La locale.

– Visite Apéritive d’1h30
– Réservation OBLIGATOIRE à l’Office de Tourisme de Limoges, ou sur le site
internet
– Rendez-vous communiqué APRES le règlement sur le billet   .

Rendez-vous communiqué Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 46 87  info@destination-limoges.com

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English : Visite apéritive Place des Bancs Limoges

L’événement Visite apéritive Place des Bancs Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-02-27 par OT Limoges Métropole

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