Visite apéritive Place des Bancs Limoges Limoges
Visite apéritive Place des Bancs Limoges Limoges vendredi 10 avril 2026.
Limoges
Visite apéritive Place des Bancs Limoges
Rendez-vous communiqué Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10
fin : 2026-04-10
Date(s) :
2026-04-10
Pendant 1h laissez-vous conter l’histoire de la place de Bancs, cœur marchand de la ville d’hier et aujourd’hui. Suivi de 30min d’apéritive avec la complicité de La locale.
– Visite Apéritive d’1h30
– Réservation OBLIGATOIRE à l’Office de Tourisme de Limoges, ou sur le site
internet
– Rendez-vous communiqué APRES le règlement sur le billet .
Rendez-vous communiqué Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 46 87 info@destination-limoges.com
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English : Visite apéritive Place des Bancs Limoges
L’événement Visite apéritive Place des Bancs Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-02-27 par OT Limoges Métropole
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