Visite apéritive Projection documentaire semaine Art déco Cinémathèque de la Nouvelle-Aquitaine Limoges

Visite apéritive Projection documentaire semaine Art déco Cinémathèque de la Nouvelle-Aquitaine

Tarif : 9 – 9 – EUR

Tarif réduit

Début : 2026-01-15

fin : 2026-01-15

2026-01-15

En partenariat avec la Cinémathèque de la Nouvelle-Aquitaine, plongez au cœur de l’histoire du quartier Jaurès lors d’une soirée.

– Visite Apéritive d’1h30

– Inscription et paiement en amont obligatoire à l’Office de Tourisme ou sur

notre site web.

– Le lieu de rendez-vous sera communiqué APRES la réservation sur le billet .

Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 46 87 info@destination-limoges.com

